Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Эпицентр – Металлист 1925

Поединок состоится 23 сентября в 13:00

  • 22.09.2021 14:29
  • 64 просмотра
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Эпицентр – Металлист 1925
© Кирилл Дымов, Sport.ua

В четверг, 23 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины «Эпицентр» Дунаевцы — «Металлист 1925».

Матч пройдет в Дунаевцах на стадионе «Колос». Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины.

В прямом эфире матч можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 22.09.2021 14:34
    +1
    1925 и на этого соперника автобус выставит??? Ждём "бАльшой футбол"
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