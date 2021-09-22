В четверг, 23 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины «Эпицентр» Дунаевцы — «Металлист 1925».
Матч пройдет в Дунаевцах на стадионе «Колос». Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины.
В прямом эфире матч можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.