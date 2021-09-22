ЗАХОВАЙЛО – о Суперкубке: «Если Де Дзерби умен, то выпустит Степаненко»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мыслями перед матчем за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» сыграет с «Шахтером».



«На первый взгляд «Шахтер» имеет несбалансированный вид после неудачных матчей. Встречу с «Мариуполем» не считаю игрой. В то же время киевляне потратили много эмоций и сил на поединок с «Александрией».



Думаю, что наставники не отойдут от своих философий и стилей. Интересна будет конфронтация. Думаю, что «Динамо» в средней линии при билд-апе и розыгрыше мяча может наказать «Шахтер». У «горняков» во время переходных фаз от атаки к защите есть определенные проблемы, они в центре позиционно проигрывают пространство, не играя компактно. Если Де Дзерби умен, то выпустит Степаненко.



Кроме того, у донецкой команды остается традиционная проблема в центре защиты. Кто бы ни играл на позиции центрального защитника, все имеет ненадежный вид. Особенно во время фланговых передач возникают «пожары». Если же «Шахтер» переведет игру на часть поля соперника, тогда у «Динамо» могут появиться проблемы. Впрочем, если игра будет идти в среднем блоке, то у «горняков» шансов маловато.



«Динамо» будет играть в блоке через быстрые переходы. Считаю Шкурина неплохим нападающим, Илья в середине штрафной играет хорошо. Нужно, чтобы партнеры играли на белоруса. Часто игроки центральной зоны видят лишь фланговых футболистов, забывая о нападающем.



Я предпочитаю «Динамо». Не исключаю, что будет дополнительное время. Невооруженным глазом видно, что киевляне лучше готовы в физическом плане. Чем ближе к 90-й минуте, тем больше будет шансов у подопечных Луческу забить. В частности благодаря стандартам, которые лучше реализуют именно динамовцы.



Контратаки «Шахтера» не так опасны, как раньше. Этот стиль затупился. Уже давно мы не видели ярких подключений фланговых защитников, как это было во времена Луческу и португальских тренеров. «Горняки» отошли от этой философии с Де Дзерби. Новому еще не научились, а старое уже забыли.



Чувствуется определенный дисбаланс в «Шахтере». Все указания идут через переводчиков на три языка. Подозреваю, что в коллективе есть определенное недоразумение.



Преимущества киевлян очевидны: сбалансированность, физическая готовность, опасность стандартов. Поэтому предложу две ставки: более осторожную - «Динамо» выиграет трофей, более рискованную – «Динамо» выиграет с форой (-1).