Известно, в какой форме выйдут на матч Динамо и Шахтер

22 сентября на НСК «Олимпийский» определится обладатель Суперкубка Украины 2021 года.
В матче за трофей киевское «Динамо» сойдется с донецким «Шахтером».
Утром в день игры на арене будущего противостояния состоялось предматчевое совещание, на котором были утверждены ключевые вопросы по организации матча. В том числе была определена форма, в которой соперники выйдут на поле.
Так, «Динамо» сыграет в бело-голубом комплекте экипировки, а вратарь киевлян - в серой форме. Футболисты «Шахтера» выйдут в оранжевых футболках и черных шортах, а голкипер - в зеленом комплекте.
Матч начнется в 21:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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