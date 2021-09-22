Известно, в какой форме выйдут на матч Динамо и Шахтер

Команды сыграют в традиционных цветах

  • 22.09.2021 12:03
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Известно, в какой форме выйдут на матч Динамо и Шахтер
© ФК Динамо Киев

22 сентября на НСК «Олимпийский» определится обладатель Суперкубка Украины 2021 года.
 
В матче за трофей киевское «Динамо» сойдется с донецким «Шахтером».
 
Утром в день игры на арене будущего противостояния состоялось предматчевое совещание, на котором были утверждены ключевые вопросы по организации матча. В том числе была определена форма, в которой соперники выйдут на поле.
 
Так, «Динамо» сыграет в бело-голубом комплекте экипировки, а вратарь киевлян - в серой форме. Футболисты «Шахтера» выйдут в оранжевых футболках и черных шортах, а голкипер - в зеленом комплекте.
 
Матч начнется в 21:00.

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Украины

Источник — ФК Динамо Киев

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