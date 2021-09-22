Шапаренко накануне матча с Шахтером занимался по индивидуальной программе

Сегодня, 22 сентября, «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером» за Суперкубок Украины. В составе киевлян готовятся все, кроме полузащитника Николая Шапаренко.
Шапаренко пока работает под присмотром врачей по индивидуальной программе. В этой связи его участие в матче против горняков маловероятно. Хотя киевляне в день матча проведут еще небольшое утреннее занятие.
Отметим, что «Шахтер» также провел тренировку перед поединком с «Динамо». Возвращение в общую группу Анатолия Трубина ожидается в четверг. Также пока индивидуальная программа у Фернандо и Дентиньо. А вот Сергей Кривцов уже провел всю тренировку вместе с партнерами по команде.
Напомним, что поединок за Суперкубок состоится в Киеве и начнется в 21:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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