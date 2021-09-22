Малиновский получил одну из лучших оценок от WhoScored за матч с Сассуоло

Руслан показал высокий уровень игры

  • 22.09.2021 11:50
  • 1850 просмотров
  • 3 комментария
Малиновский получил одну из лучших оценок от WhoScored за матч с Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков в матче 5-го тура чемпионата Италии против «Суссуоло» (2:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
 
Украинец, который записал в свой актив результативную передачу, получил оценку 7.52. Лучший показатель лишь у Давиде Дзаппакосты (7.89), который стал Игроком матча.
 
В составе соперником самую высокую оценку получил Доменико Берарди (7.35).

Источник — WhoScored.com

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 22.09.2021 12:37
    0
    Он не вписывается в его единственную тактическую схему, бей-беги.
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    Alex86 1
    Alex86 1, 22.09.2021 12:30
    +1
    OKs100, 22.09.2021 12:25
    Всё равно этого недостаточно, чтобы Петраков посчитал его нужным в сборной.
    Так мб и там стоит так играть, а не выходить просто на поле?
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    OKs100
    online
    OKs100, 22.09.2021 12:25
    +1
    Всё равно этого недостаточно, чтобы Петраков посчитал его нужным в сборной.
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