Малиновский получил одну из лучших оценок от WhoScored за матч с Сассуоло

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков в матче 5-го тура чемпионата Италии против «Суссуоло» (2:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



Украинец, который записал в свой актив результативную передачу, получил оценку 7.52. Лучший показатель лишь у Давиде Дзаппакосты (7.89), который стал Игроком матча.



В составе соперником самую высокую оценку получил Доменико Берарди (7.35).