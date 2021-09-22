Малиновский получил одну из лучших оценок от WhoScored за матч с Сассуоло

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков в матче 5-го тура чемпионата Италии против «Суссуоло» (2:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Украинец, который записал в свой актив результативную передачу, получил оценку 7.52. Лучший показатель лишь у Давиде Дзаппакосты (7.89), который стал Игроком матча.
В составе соперником самую высокую оценку получил Доменико Берарди (7.35).
Источник — WhoScored.com
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