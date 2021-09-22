Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Cчет не отражал того, что происходило на поле»

Наставник «Аталанты» – о победе над «Сассуоло»

  • 22.09.2021 11:22
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Cчет не отражал того, что происходило на поле»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

«Хорошая игра, «Сассуоло» тоже нужно отдать должное - у них быстрая, техничная команда с отличными форвардами. У нас плохо получалось во втором тайме, а первый мы выиграли 2:1, хотя счет не отражал того, что происходило на поле. Но в целом считаю результат закономерным.

Наши проблемы - нехватка остроты и простые ошибки в передачах, в том числе в обостряющих. Нам не хватает точности, и это мешает играть, но, с другой стороны, такую проблему довольно легко решить», - сказал Гасперини.

Источник — Football-Italia

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