Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Cчет не отражал того, что происходило на поле»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

«Хорошая игра, «Сассуоло» тоже нужно отдать должное - у них быстрая, техничная команда с отличными форвардами. У нас плохо получалось во втором тайме, а первый мы выиграли 2:1, хотя счет не отражал того, что происходило на поле. Но в целом считаю результат закономерным.

Наши проблемы - нехватка остроты и простые ошибки в передачах, в том числе в обостряющих. Нам не хватает точности, и это мешает играть, но, с другой стороны, такую проблему довольно легко решить», - сказал Гасперини.