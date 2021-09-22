Мудрик и Фернандо не попали в заявку Шахтера на матч против Динамо

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на матч за Суперкубок Украины с «Динамо».
Роберто Де Дзерби сможет рассчитывать на 21-го футболиста.
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Алан Патрик, Педриньо
Нападающие: Траоре, Сикан
Матч состоится 22 сентября на НСК «Олимпийский», начало – в 21.00.
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Украины
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.