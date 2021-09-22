Мудрик и Фернандо не попали в заявку Шахтера на матч против Динамо

В распоряжении Роберто Де Дзерби будет 21 футболист

  • 22.09.2021 11:32
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Мудрик и Фернандо не попали в заявку Шахтера на матч против Динамо
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на матч за Суперкубок Украины с «Динамо».
 
Роберто Де Дзерби сможет рассчитывать на 21-го футболиста.
 
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов
 
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко
 
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Алан Патрик, Педриньо
 
Нападающие: Траоре, Сикан
 
Матч состоится 22 сентября на НСК «Олимпийский», начало – в 21.00.

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Украины

Источник — ФК Шахтер Донецк

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