Стало известно, почему Ярославского не было на матче против Десны

Президент «Металлиста» Александр Ярославский не смог посетить матч 1/16 Кубка Украины против «Десны» из-за болезни.
«Александр Владиленович приболел, и чтобы не рисковать здоровьем окружающих пошел на беспрецедентные меры и смотрел игру своей команды по телевизору. Тест на COVID-19 отрицательный», – сообщает пресс-служба харьковского клуба.
Отметим, что «Металлист» добыл волевую победу со счетом 2:1.
Источник — ФК Металлист
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