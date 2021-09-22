Стало известно, почему Ярославского не было на матче против Десны

Президент «Металлиста» Александр Ярославский не смог посетить матч 1/16 Кубка Украины против «Десны» из-за болезни.



«Александр Владиленович приболел, и чтобы не рисковать здоровьем окружающих пошел на беспрецедентные меры и смотрел игру своей команды по телевизору. Тест на COVID-19 отрицательный», – сообщает пресс-служба харьковского клуба.



Отметим, что «Металлист» добыл волевую победу со счетом 2:1.