Стало известно, почему Ярославского не было на матче против Десны

Президент «Металлиста» заболел

  • 22.09.2021 11:19
  • 1132 просмотра
  • 2 комментария
Стало известно, почему Ярославского не было на матче против Десны
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент «Металлиста» Александр Ярославский не смог посетить матч 1/16 Кубка Украины против «Десны» из-за болезни.
 
«Александр Владиленович приболел, и чтобы не рисковать здоровьем окружающих пошел на беспрецедентные меры и смотрел игру своей команды по телевизору. Тест на COVID-19 отрицательный», – сообщает пресс-служба харьковского клуба.
 
Отметим, что «Металлист» добыл волевую победу со счетом 2:1

Источник — ФК Металлист

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 22.09.2021 11:34
    0
    эх, такой матч пропустил))
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    Sauron
    Sauron, 22.09.2021 11:31
    +1
    Та і так ясно: власноруч встановлював унітази на стадіо та фарбував стіни.
    Все ж на ньому тримається!
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