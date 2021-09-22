Олег ФЕДОРЧУК: «Понравились обе команды, но Металлист проявил характер»

Специалист – о победе харьковчан над «Десной»

  • 22.09.2021 10:59
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Олег ФЕДОРЧУК: «Понравились обе команды, но Металлист проявил характер»
© ФК Металлист

Футбольный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился впечатлениями о матче 1/16 Кубка Украины «Металлист» – «Десна» (2:1).

«Мне понравились обе команды, но «Металлист »в конце проявил характер. Отмечу тренерскую работу Кучера, ведь замены очень усилили игру. Мне понравился Вова Танчик, понравился Мизюк, Балули. А Харрису, конечно, нужно прибавлять, потому что чувствовалось, что он задохнулся и моментами не попадал в такт игры. Вышла хорошая кубковая игра, даже похожа на еврокубковую», - сказал Федорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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