Иван ГЕЦКО: «Динамо сейчас на ходу, а Шахтер больше разочаровывает»

22 сентября в Киеве состоится Суперкубок Украины, в котором будут выяснять отношения «Динамо» и «Шахтер».

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния в столице Украины.

«На мой взгляд, на сегодняшний момент «Динамо» по всем компонентам превосходит «Шахтер». Подопечные Мирчи Луческу на ходу, создается впечатление, что они уже вышли на пик спортивной формы, тогда как «горняки» больше разочаровывают, хотя я не исключаю, что они еще прибавят, но не в ближайшее время: уж слишком проблемными выглядят позиции донетчан в обороне. А усиливать это важное звено особо и некем.

Думаю, что киевляне возьмут верх с перевесом в один мяч, скорее всего, 2:1 и один из мячей забьет их универсал Денис Гармаш», - сказал Гецко.

Напомним, что поединок за Суперкубок начнется 22 сентября в 21.00.