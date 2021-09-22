Иван ГЕЦКО: «Динамо сейчас на ходу, а Шахтер больше разочаровывает»

Специалист – о матче за Суперкубок Украины

  • 22.09.2021 10:43
  • 229 просмотров
  • 0 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Динамо сейчас на ходу, а Шахтер больше разочаровывает»
© ФК Динамо Киев

22 сентября в Киеве состоится Суперкубок Украины, в котором будут выяснять отношения «Динамо» и «Шахтер».

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния в столице Украины.

«На мой взгляд, на сегодняшний момент «Динамо» по всем компонентам превосходит «Шахтер». Подопечные Мирчи Луческу на ходу, создается впечатление, что они уже вышли на пик спортивной формы, тогда как «горняки» больше разочаровывают, хотя я не исключаю, что они еще прибавят, но не в ближайшее время: уж слишком проблемными выглядят позиции донетчан в обороне. А усиливать это важное звено особо и некем.

Думаю, что киевляне возьмут верх с перевесом в один мяч, скорее всего, 2:1 и один из мячей забьет их универсал Денис Гармаш», - сказал Гецко.

Напомним, что поединок за Суперкубок начнется 22 сентября в 21.00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности