Камбэк года. Фил Джонс попал в заявку Ман Юнайтед впервые за 20 месяцев

Защитник долгое время восстанавливался после травмы

  • 22.09.2021 10:25
  • 720 просмотров
  • 1 комментарий
Камбэк года. Фил Джонс попал в заявку Ман Юнайтед впервые за 20 месяцев
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может сыграть за клуб в матче третьего круга Кубка английской лиги против «Вест Хэма».

29-летний футболист впервые за 20 месяцев попал в заявку клуба. Все это время Джонс восстанавливался от травмы колена. В последний раз игрок выходил на поле 26 января 2020 года в игре 1/16 финала Кубка Англии против «Транмер Роверс» (6:0).

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» состоится 22 сентября в 21.45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Марсьяля.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 22.09.2021 11:35
    0
    Здоров'я. Довго ж він лікувався.
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