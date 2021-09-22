Камбэк года. Фил Джонс попал в заявку Ман Юнайтед впервые за 20 месяцев

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может сыграть за клуб в матче третьего круга Кубка английской лиги против «Вест Хэма».
29-летний футболист впервые за 20 месяцев попал в заявку клуба. Все это время Джонс восстанавливался от травмы колена. В последний раз игрок выходил на поле 26 января 2020 года в игре 1/16 финала Кубка Англии против «Транмер Роверс» (6:0).
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» состоится 22 сентября в 21.45 по Киеву.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Марсьяля.
Источник — Sport.ua
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