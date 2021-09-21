Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от своего форварда Антони Марсьяля. В клубе больше не рассчитывают на 25-летнего французского игрока.

Нынешний сезон был последним шансом для Марсьяля закрепиться в «Манчестер Юнайтед», однако воспользоваться им он не сумел, разочаровав на старте сезона. Теперь руководство «Юнайтед» готов выслушать предложения по поводу трансфера Марсьяля уж зимой.

Клуб рассчитывает получить за форварда как минимум 40 миллионов фунтов. Стоимость Марсьяля оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.