Андрей БЕРЕЗОВЧУК: «После замен Металлист контролировал игру»

Специалист – о победе харьковчан над «Десной»

  • 22.09.2021 10:19
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Андрей БЕРЕЗОВЧУК: «После замен Металлист контролировал игру»
© ФК Металлист

Экс-игрок харьковского «Металлиста» Андрей Березовчук поделился впечатлениями о матче 1/16 Кубка Украины «Металлист» – «Десна» (2:1).

«Игра получилась интересной для зрителей и, думаю, очень понравилась всем, кто сегодня был на стадионе. Если в первом тайме они как-то спокойно смотрели игру, то во втором завелись не на шутку. Шум сегодня был как на еврокубках.

Буквально за пару угловых до гола я сказал, что Мизюк должен забить. Так и получилось. Я его поздравляю, он большой молодец. Так как он работает над  собой, наверное, никто не работает. Замены очень усилили Металлист, они начали полностью контролировать игру, создавать атаки, опасные моменты. Зрители гнали их вперед, и в сумме все это помогло», - считает Березовчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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