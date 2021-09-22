Calcio Atalanta: «Малиновский набирает обороты»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил хорошую оценку (6.5) за матч против «Сассуоло» от издания Calcio Atalanta.
«Украинец знал, что не может упустить очередной шанс. Он набирает обороты», — сказано в короткой характеристике игре украинца.
Выше оценки получили только три футболиста: Дзаппакоста, Госенс и Сапата (по 7.0).
Отметим, что Малиновский в этой встрече отметился ассистом, его команда победила со счетом 2:1.
Источник — Calcio Atalanta
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