Глеб САВЧУК: «Победа в Кубке Украины для нашого тренера»

Новичок «Руха» Глеб Савчук прокомментировал уверенную победу команды над «Николаевом» (3:0) в рамках 1/16 Кубка Украины.

«Конечно, очень приятно победить в Кубке и пройти дальше. Я очень рад дебютировать за «Рух», сегодня осуществилась моя мечта. Это большой день для меня и моих родных, спасибо им за поддержку. Также благодарен нашим болельщикам за их поддержку. И хочу сказать, что эта победа - для нашего тренера Леонида Станиславовича. Мы были фаворитами этого матча, а удаление соперника помогло нам. У нас искусные игроки, поэтому довели дело до логического завершения», - сказал Савчук.