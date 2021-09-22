Глеб САВЧУК: «Победа в Кубке Украины для нашого тренера»

Защитник «Руха» высказался о матче с «Николаевом» и выходе в 1/8 финала турнира

  • 22.09.2021 09:11
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Глеб САВЧУК: «Победа в Кубке Украины для нашого тренера»
© ФК Рух

Новичок «Руха» Глеб Савчук прокомментировал уверенную победу команды над «Николаевом» (3:0) в рамках 1/16 Кубка Украины.

«Конечно, очень приятно победить в Кубке и пройти дальше. Я очень рад дебютировать за «Рух», сегодня осуществилась моя мечта. Это большой день для меня и моих родных, спасибо им за поддержку. Также благодарен нашим болельщикам за их поддержку. И хочу сказать, что эта победа - для нашего тренера Леонида Станиславовича. Мы были фаворитами этого матча, а удаление соперника помогло нам. У нас искусные игроки, поэтому довели дело до логического завершения», - сказал Савчук.

Источник — ФК Рух Львов

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