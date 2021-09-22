Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после перехода в английский клуб вышел на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии издания Forbes.
Журнал прогнозирует, что в сезоне 2021/22 португалец заработает 125 миллионов долларов до вычета налогов, 70 из которых придутся на его зарплату и бонусы.
Роналду на 15 миллионов обошел форварда ПСЖ Лионеля Месси и на 30 другого игрока парижан Неймара.
Топ-10
1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — $125 млн
2. Лионель Месси («ПСЖ») — $110 млн
3. Неймар («ПСЖ») — $95 млн
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — $43 млн
5. Мохамед Салах («Ливерпуль» — $41 млн
6. Роберт Левандовски («Бавария») — $35 млн
7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — $35 млн
8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — $34 млн
9. Гарет Бэйл («Реал») — $32 млн
10. Эден Азар («Реал») — $29 млн.
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Источник — Goal.com
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