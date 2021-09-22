Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes

Португалец обошел Месси и других игроков

  • 22.09.2021 09:00
  • 1990 просмотров
  • 1 комментарий
Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после перехода в английский клуб вышел на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии издания Forbes.

Журнал прогнозирует, что в сезоне 2021/22 португалец заработает 125 миллионов долларов до вычета налогов, 70 из которых придутся на его зарплату и бонусы.

Роналду на 15 миллионов обошел форварда ПСЖ Лионеля Месси и на 30 другого игрока парижан Неймара.

Топ-10
1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — $125 млн 
2. Лионель Месси («ПСЖ») — $110 млн 
3. Неймар («ПСЖ») — $95 млн 
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — $43 млн
5. Мохамед Салах («Ливерпуль» — $41 млн 
6. Роберт Левандовски («Бавария») — $35 млн
7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — $35 млн
8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — $34 млн 
9. Гарет Бэйл («Реал») — $32 млн
10. Эден Азар («Реал») — $29 млн.

Читайте также: В погоне за рекордами. Роналду и еще 9 действующих топ-бомбардиров сборных.

Источник — Goal.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Василь Лавренюк
    online
    Василь Лавренюк, 22.09.2021 09:50
    0
    Та,ні,помиляєтеся.Обійшов всіх Азар.😅
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности