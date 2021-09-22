Роналду – самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после перехода в английский клуб вышел на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии издания Forbes.

Журнал прогнозирует, что в сезоне 2021/22 португалец заработает 125 миллионов долларов до вычета налогов, 70 из которых придутся на его зарплату и бонусы.

Роналду на 15 миллионов обошел форварда ПСЖ Лионеля Месси и на 30 другого игрока парижан Неймара.

Топ-10

1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — $125 млн

2. Лионель Месси («ПСЖ») — $110 млн

3. Неймар («ПСЖ») — $95 млн

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — $43 млн

5. Мохамед Салах («Ливерпуль» — $41 млн

6. Роберт Левандовски («Бавария») — $35 млн

7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — $35 млн

8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — $34 млн

9. Гарет Бэйл («Реал») — $32 млн

10. Эден Азар («Реал») — $29 млн.

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