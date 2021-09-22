Денис СЛЮСАР: «Забили Николаеву трижды, но могли забивать еще»

Новичок «Руха» Денис Слюсар прокомментировал уверенную победу команды над «Николаевом» (3:0) в рамках 1/16 Кубка Украины.

«Очень приятно дебютировать в основной команде, сегодня была большая победа. Считаю, что сегодня все молодые игроки себя хорошо проявили. Мы победили благодаря организации, желанию и характеру. Забили трижды, но могли забивать еще. Поздравляю всех с победой! Было волнение перед дебютом, но уже на поле почувствовал уверенность», - сказал Слюсарь.