Денис СЛЮСАР: «Забили Николаеву трижды, но могли забивать еще»

Защитник доволен победой в матче Кубка Украины

  • 22.09.2021 07:46
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Денис СЛЮСАР: «Забили Николаеву трижды, но могли забивать еще»
© ФК Рух

Новичок «Руха» Денис Слюсар прокомментировал уверенную победу команды над «Николаевом» (3:0) в рамках 1/16 Кубка Украины.

«Очень приятно дебютировать в основной команде, сегодня была большая победа. Считаю, что сегодня все молодые игроки себя хорошо проявили. Мы победили благодаря организации, желанию и характеру. Забили трижды, но могли забивать еще. Поздравляю всех с победой! Было волнение перед дебютом, но уже на поле почувствовал уверенность», - сказал Слюсарь.

Источник — ФК Рух Львов

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