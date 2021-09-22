РЯБОКОНЬ: «Во втором тайме Танчик просто разорвал правый фланг Десны»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал вылет своей команды из Кубка Украины. В 1/16 финала «Десна» проиграла в Харькове «Металлисту» со счетом 1:2.

– Была кубковая игра, соперник оказался настойчивее и вполне заслуженно прошел в следующий раунд.

– Получилось так, что во втором тайме вы выпустили основных футболистов, и после этого команда пропустила два мяча. Не видите в этом какого-то парадокса? Эти футболисты были менее мотивированы или просто не вошли в игру?

– Проигрывали единоборства. У соперника замены оказались намного продуктивнее, у «Металлиста» обострилась игра, особенно в атаке. Танчик здесь просто разорвал правый фланг.

– Тогда вопрос к Картушову?

– Ну, Картушов где-то ему (Танчику) помогал, в том числе.

– Как вам первый англичанин в истории украинского футбола Кадим Харрис, который сравнял счет?

– Он забил, значит, наверное, уже оправдывает свое появление.

– Признайтесь честно, пенальти и красную карточку сегодня ждали?

– Мог поставить в ворота «Металлиста», я считаю. За игру рукой.

– При счете 0:1?

– Да. От этого арбитра я никогда ничего хорошего не ждал. Это единственный, наверное, такой судья в Украине, от которого постоянно ждешь какого-то непонятного отношения, особенно после нашей последней игры прошлого сезона с «Мариуполем». Тогда он показал нам на ровном месте две красные карточки, поэтому данному арбитру я абсолютно не доверяю и ничего хорошего от него не ожидал. Но это никак не касается «Металлиста». «Металлист», еще раз подчеркну, во втором тайме смотрелся очень хорошо и заслуженно победил.