Игорь ЦЫГАНЫК: «На стадионе ад был. Нужно возвращать полицию»

Журналист считает, что клубам УПЛ стоит возвращать полицию на трибуны стадионов

  • 21.09.2021 22:45
  • 2796 просмотров
  • 3 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «На стадионе ад был. Нужно возвращать полицию»
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык оценил драку, которую болельщики устроили на матче УПЛ «Динамо» - «Александрия».

«Я такого еще не видел. Я пришел на матч с двумя детьми, и не знаю, как бы реагировал, если бы был на тех трибунах. Там были дети, и насколько я понимаю, у одного из детей начали слезиться глаза от дыма файеров. Отец пошел сделать замечание. Сделал, и чем все закончилось. Это ад какой-то».

«Как бороться? Нужно возвращаться полицию на стадион. Как стюарды могут успокоить таких людей? Школы стюарды у нас нет. Ребята и девушки по 18-20 лет за 500 гривен стоят там стюардами».

«Там человеку разбили лицо. И за что? За то, что пришел на стадион, купил билет. Хотел футбол посмотреть. Но полиция и сама не хочет возвращаться, нести ответственность. Я подумаю в следующий раз, брать ли детей на футбол. Что теперь, не идти на футбол? Не пойдем тогда».

«Нужно отметить Луческу, который после матча запретил игрокам идти благодарить болельщиков. Он кричал, что это не болельщики. Очень стыдно за это поведение фанов», - сказал Цыганык.

Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lenares85
    lenares85, 21.09.2021 23:05
    +2
    да все проще можно пропуск по паспортам, и кто буянит бан до конца сезона и все уляжется
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    tiger tiger
    tiger tiger, 21.09.2021 23:01
    -2
    Пора привлекать активистов и волонтёров.)
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    Comrade Me
    Comrade Me, 21.09.2021 22:54
    +6
    Именно для таких "фанатов" Ингулец и поставил клетку.
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