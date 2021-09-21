Александр РЯБОКОНЬ: «Танчик откровенно поиздевался. Заслуженная победа»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь оценил поражение 1:2 от «Металлиста» в матче 1/16 финала Кубка Украины.

«Проигрывать неприятно. Преимущество владели то мы, то хозяева, но ближе к концу матча их замены сработали лучше».

«Особенно здорово вскрывали наш левый фланг, Танчик откровенно поиздевался, можно сказать. Заслуженная победа «Металлиста», - сказал Рябоконь.