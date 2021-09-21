Александр РЯБОКОНЬ: «Танчик откровенно поиздевался. Заслуженная победа»

Наставник признал исход матча справедливым

  • 21.09.2021 21:45
  • 1302 просмотра
  • 3 комментария
Александр РЯБОКОНЬ: «Танчик откровенно поиздевался. Заслуженная победа»
© fcmariupol.com

Наставник «Десны» Александр Рябоконь оценил поражение 1:2 от «Металлиста» в матче 1/16 финала Кубка Украины.

«Проигрывать неприятно. Преимущество владели то мы, то хозяева, но ближе к концу матча их замены сработали лучше».

«Особенно здорово вскрывали наш левый фланг, Танчик откровенно поиздевался, можно сказать. Заслуженная победа «Металлиста», - сказал Рябоконь.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 21.09.2021 21:55
    0
    Вике скажи своей, что победа по делу
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    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:54
    0
    Burevestnik, 21.09.2021 21:50
    Рябоконь выпустил Будкивского, снял Волошина...
    и защитникам МХ стало легче.
    боялся что его изнасилуют как всех, кто в пуле ДК и поддерживает флешмоб Рыбалка + Гармаш - залог победы в любом матче! Отличная связка в нападении у ДК!
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    Burevestnik
    Burevestnik, 21.09.2021 21:50
    0
    Рябоконь выпустил Будкивского, снял Волошина...
    и защитникам МХ стало легче.
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