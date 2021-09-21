Хавбек Десны: «Судья сломал игру. Металлист уверенно играет руками»

Полузащитник «Десны» Викентий Волошин остался недоволен действиями арбитра в матче против «Металлиста» в Кубке Украины, который черниговская команда проиграла 1:2.

«Эмоции негативные, судья сломал игру на старте второго тайма. Не был поставлен пенальти. Тяжело, когда «Металлист» всю игру уверенно играет в своей штрафной руками».

«Мы хорошо начали, должны были забивать 3-4 мяча. Нужно было самим забивать, чтобы не обращать внимания на судейские ошибки. Полная вина арбитра», - сказал Волошин.