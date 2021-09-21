Хавбек Десны: «Судья сломал игру. Металлист уверенно играет руками»

Викентий Волошин недоволен судейством

  • 21.09.2021 21:26
  • 3056 просмотров
  • 33 комментария
Хавбек Десны: «Судья сломал игру. Металлист уверенно играет руками»
© desna.football

Полузащитник «Десны» Викентий Волошин остался недоволен действиями арбитра в матче против «Металлиста» в Кубке Украины, который черниговская команда проиграла 1:2.

«Эмоции негативные, судья сломал игру на старте второго тайма. Не был поставлен пенальти. Тяжело, когда «Металлист» всю игру уверенно играет в своей штрафной руками».

«Мы хорошо начали, должны были забивать 3-4 мяча. Нужно было самим забивать, чтобы не обращать внимания на судейские ошибки. Полная вина арбитра», - сказал Волошин.

Источник — Футбол 1/2/3

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Серж р
    Серж р, 21.09.2021 21:59
    0
    cucumber, 21.09.2021 21:56
    Металлист - чемпион! Завидуй завидуй, сова!
    Металлист ни разу не был чемпионом, а Динамо - 29 раз включая прошлый Так что завидует понятно кто
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:57
    +1
    Серж р, 21.09.2021 21:53
    Поражение может быть заслуженным, но при этом иметь место и непоставленный пеналь в ворота Маталла. Не вижу противоречий
    Заслуженный пеналь, это когда в атаке Динамо делает ставку на связку Гармаш + Рыбалко! Отличный схематоз!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:56
    0
    sahka1981, 21.09.2021 21:52
    Где вы такие упоротые беретесь, ботва ржавая...
    Металлист - чемпион! Завидуй завидуй, сова!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:55
    -1
    ua_rem, 21.09.2021 21:51
    А как быть с высказыванием главного тренера Десны - Рябоконя? Он однозначно признал поражение своего клуба заслуженным. Кто компетентнее, хавбек или главный тренер команды?
    та он отрабатывает повестку от Суркиса, неужели не понятно чей это опарыш?
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 21.09.2021 21:55
    -1
    Шо скоро снимаетесь с чемпионата?
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    FoZZy
    FoZZy, 21.09.2021 21:54
    -1
    А як мені здається, гравці "Десни" просто потрапили в "капкан" недооцінки. Думали, що якщо їм попався футбольний клуб з першої ліги, то вони його пройдуть на автоматі, тільки по тому що вони футбольний клуб з вищого дивізіону, а вийшло все не так як гадалося. А тепер гравці "Десни" і пан Волошин шукають будь-який привід, щоб виправдатися. Краще б ви так грали, як ви зараз виправдовуєтеся.
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 21.09.2021 21:53
    0
    ua_rem, 21.09.2021 21:51
    А как быть с высказыванием главного тренера Десны - Рябоконя? Он однозначно признал поражение своего клуба заслуженным. Кто компетентнее, хавбек или главный тренер команды?
    Поражение может быть заслуженным, но при этом иметь место и непоставленный пеналь в ворота Маталла. Не вижу противоречий
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 21.09.2021 21:52
    -3
    serge_kr, 21.09.2021 21:46
    Как же Киев боится Метал
    Где вы такие упоротые беретесь, ботва ржавая...
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 21.09.2021 21:52
    -1
    serge_kr, 21.09.2021 21:46
    Как же Киев боится Метал
    Киев - первый, и скорее надолго. А вот Донецкое Сассуоло немного поднапряглось...
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    Серж р
    Серж р, 21.09.2021 21:52
    -1
    У хорей опять прошел бред. Про завидующего Суркиса, когда говорят о пенале в их ворота
    Ссылка
    ua_rem
    online
    ua_rem, 21.09.2021 21:51
    0
    А как быть с высказыванием главного тренера Десны - Рябоконя? Он однозначно признал поражение своего клуба заслуженным. Кто компетентнее, хавбек или главный тренер команды?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:47
    +3
    Боятся и завидуют Харькову!
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 21.09.2021 21:46
    -2
    Как же Киев боится Метал
    Ссылка
    FoZZy
    FoZZy, 21.09.2021 21:46
    +3
    Цікаво, хто заважав гравцям "Десни" реалізовувати свої моменти та забивати голи? Самі свої моменти не реалізували, а тепер шукають винних, щоб зняти з себе відповідальність. Якось це не в дусі професійних футболістів ...
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 21.09.2021 21:46
    -1
    syrkis-shybkis, 21.09.2021 21:44
    Тебе сломали детство когда назвали Викентием
    Я бы посмотрел на тебя, если бы тебя называли коротко - Вика
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 21.09.2021 21:44
    -1
    Тебе сломали детство когда назвали Викентием
    Ссылка
    Otsosiugoltosinih
    Otsosiugoltosinih, 21.09.2021 21:44
    +2
    Ха-ха-хааа!!!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:44
    +1
    Funny____Cat, 21.09.2021 21:41
    Лучше бы Суркисы тебе психиатра оплатили
    уже вся страна знает, кто стоит за флешобом!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:43
    0
    padlo95, 21.09.2021 21:43
    А Суркис здесь причем!?
    потому что именно он стоит за флешмобом
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 21.09.2021 21:43
    +2
    Викентий Волошин не плохой парень, он просто говорит, то что ему велят его кукловоды. Кто стоит за ним мы все прекрасно знаем. Это как тренер "Волыни" возмущался, что Металлист играл в желтой форме, поэтому 3:0 победил! Боятся его хозяева Харьковского Металлиста, ой как боятся! Горит у них, припекает!
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