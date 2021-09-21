Александр КУЧЕР: «Металлист сегодня будет радоваться»

Команда Первой лиги вышла в 1/8 финала Кубка Украины

  • 21.09.2021 21:12
  • 1968 просмотров
  • 1 комментарий
Александр КУЧЕР: «Металлист сегодня будет радоваться»
© metalist.ua

Наставник «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу 2:1 над «Десной» в матче 1/16 финала Кубка Украины.

«Конечно, есть радость. Победили у хорошей команды, так что будет «Металлист» радоваться сегодня. Думаю, получилась интересная игра для болельщиков и зрителей. Держала в тонусе до последней минуты. Но мы волновались, потому что не каждый день против такой команды играем».

«Дебют Харриса? Да, идеальный выход. Вышел и первым касанием забил. Но ему еще нужно время».

«Сегодня не хотелось играть дополнительное время, так как впереди сложные матчи чемпионата», - сказал Кучер.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    beba2018
    online
    beba2018, 21.09.2021 21:25
    +2
    Очередная изнасилования.
    С ПОБЕДОЙ ПЕРВАЯ СТОЛИЦА!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности