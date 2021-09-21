Александр КУЧЕР: «Металлист сегодня будет радоваться»

Наставник «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу 2:1 над «Десной» в матче 1/16 финала Кубка Украины.
«Конечно, есть радость. Победили у хорошей команды, так что будет «Металлист» радоваться сегодня. Думаю, получилась интересная игра для болельщиков и зрителей. Держала в тонусе до последней минуты. Но мы волновались, потому что не каждый день против такой команды играем».
«Дебют Харриса? Да, идеальный выход. Вышел и первым касанием забил. Но ему еще нужно время».
«Сегодня не хотелось играть дополнительное время, так как впереди сложные матчи чемпионата», - сказал Кучер.
Источник — Футбол 1/2/3
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