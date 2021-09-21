Первая лига. Ничьи Металлиста и Кривбасса, разгромы от Альянса и Подолья

Тур ознаменовался синхронными потерями очков лидеров – «Металлиста» и «Кривбасса». Харьковчане не смогли обыграть крепкое «Полесье» Юрия Калитвинцева, а криворожцы сыграли вничью в Ивано-Франковске с «Прикарпатьем».

Вторую уверенную победу кряду добыл «Альянс». Команда Юрия Ярошенко, как и в предыдущем туре, победила с разницей в четыре гола. На этот раз «Альянс» разобрался с «Горняком-Спорт», выиграв встречу со счетом 4:0. В целом же, это третья подряд победа команды из Сумщины, которая теперь с 16 очками идет четвертой в турнирной таблице Первой лиги.

Впервые в сезоне не выиграл в рамках Первой лиги «Металлист». До поединка с «Полесьем» харьковская команда восемь раз победила. В игре 9-го тура житомирцы вышли вперед на 10-й минуте после гола Андрея Гитченко. На 76-й минуте «Полесье» осталось в меньшинстве – красную карточку получил Владислав Огиря. Уже через три минуты после удаления харьковчане сравняли счет благодаря точному удару Егора Демченко. Несмотря на ничью, «Металлист» продолжает уверенно лидировать, имея в активе 25 очков. «Полесье» также идет высоко – подопечные Юрия Калитвинцева расположились на третьей позиции с 16 баллами в копилке.

Второй раз за три тура не побеждает «Кривбасс». Уже на третьей минуте встречи с «Прикарпатьем» криворожане могли выйти вперед, но Роман Дебелко не реализовал пенальти. На 18-й минуте с игры Артем Щедрый все-таки вывел «Кривбасс» вперед своим голом. Но уже на 24-й минуте «Прикарпатье» вернуло поединку статус-кво. В отличии от Романа Дебелко, представитель иванофранковцев Роман Барчук реализовал пенальти. Больше голов в этом поединке не было. «Прикарпатье» и «Кривбасс» расписали мировую 1:1. Криворожская команда с 20 очками идет второй в Первой лиге.

«Волынь» одержала вторую победу кряду. На этот раз коллектив Виталия Сачко оказался сильнее «ВПК-Агро». Луцкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Богдана Кобзаря в первом тайме.

«Подолье» прервал трехматчевую победную серию «Кремня». После голевой засухи в первом тайме хмельницкая команда во второй половине встречи обыграла соперника со счетом 4:1. Отметим, что дубль в свой актив записал Игорь Карпенко.

В матче против «Агробизнеса» смог взять три очка «Олимпик». Дончане победили в этом поединке благодаря дублю Максима Прядуна во втором тайме. К слову, для команды из Волочиска это третье поражение кряду. В свою очередь «Олимпику» удалось прервать серию из трех матчей без побед.

Снова проиграл «Ужгород». На этот раз закарпатцы потерпели поражение от «Нивы». Тернопольская команда добилась выездной победы 2:0 благодаря голам Сергея Кисленко и Андрея Зиня в период с 65-й по 69-ю минуты. «Нива» с 15 очками идет на пятом месте. «Ужгород» с 1 баллом по-прежнему замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

Добавим, что матч «Оболонь» - «Краматорск» был перенесен на другую дату в связи со вспышкой коронавируса в краматорской команде. Также матч 9-го тура «Краматорск» - «Волынь» будет перенесен на другую дату.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 9-й тур

17 сентября

«Альянс» - «Горняк-Спорт» - 4:0

Голы: Ярошенко, 13, Загинайлов, 56, Агапов, 67, Шмыгельский, 81 (с пенальти).

«Металлист» - «Полесье» - 1:1

Голы: Демченко, 79 – Гитченко, 10

Удаление: Огиря, 76 («Полесье»).

18 сентября

«Прикарпатье» - «Кривбасс» - 1:1

Голы: Барчук, 24 (с пенальти) – Щедрый, 18.

Нереализованный пенальти: Дебелко, 3 («Кривбасс»).

«Волынь» - «ВПК-Агро» - 1:0

Голы: Кобзарь, 25.

19 сентября

«Подолье» - «Кремень» - 4:1

Голы: Карпенко, 54, 74, Прхина, 64, Савошко, 78 – Панчишин, 62.

«Агробизнес» - «Олимпик» - 0:2

Голы: Прядун, 51, 90+1.

20 сентября

«Ужгород» - «Нива» - 0:2

Голы: Кисленко, 65, Зинь, 69.

«Оболонь» - «Краматорск» - перенесен

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