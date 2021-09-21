Травмированный герой Евро-2020 рассказал, когда вернется в игру

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола, который сейчас восстанавливается после разрыва ахиллового сухожилия, рассказал о том, когда надеется вернуться на поле:

«Я в полном порядке. Уже выбросил костыли, а восстановление идет полным ходом. Очень много работаю над своей физической формой, поэтому половина этого тяжелого пути прошла для меня незаметно.

Мне еще осталось около двух-трех месяцев, и буду в строю. Даже так, даю себе 75 дней, и я буду в строю. Если все сложится нормально, конечно».

Напомним, Спинаццола порвал ахиллово сухожилие во время матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии. Ожидалось, что игрок пропустит целый год.