Травмированный герой Евро-2020 рассказал, когда вернется в игру

Леонардо Спинаццола настроен оптимистично

  • 21.09.2021 19:28
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Травмированный герой Евро-2020 рассказал, когда вернется в игру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Спинаццола

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола, который сейчас восстанавливается после разрыва ахиллового сухожилия, рассказал о том, когда надеется вернуться на поле:

«Я в полном порядке. Уже выбросил костыли, а восстановление идет полным ходом. Очень много работаю над своей физической формой, поэтому половина этого тяжелого пути прошла для меня незаметно.

Мне еще осталось около двух-трех месяцев, и буду в строю. Даже так, даю себе 75 дней, и я буду в строю. Если все сложится нормально, конечно».

Напомним, Спинаццола порвал ахиллово сухожилие во время матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии. Ожидалось, что игрок пропустит целый год.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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