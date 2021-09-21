Александр ХИЖНЯК: «Буду болеть за Усика»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира среди любителей Александр Хижняк поделился мнением об украинце Александре Усике и британце Энтони Джошуа.

«Исходя из того, что они — олимпийские чемпионы я, как человек, прошедший опыт олимпийского турнира, могу сказать, что это очень опытные и, безусловно, сильные, мастеровитые боксеры.

Они уже прошли огромный путь как в любительском, так и в профессиональном боксе. Про Джошуа не могу сказать ничего определенного, так как не знаю его лично. Могу только отметить, что это действительно очень профессиональный боксер. Больше хочу сказать про Александра — человека, спортсмена и профессионала, за которого болеем я и вся моя семья.

Очень ценю то, что после того, как я завершил свое выступление на Олимпийских играх, Александр позвонил мне лично и поддержал. Сказал, что болеет за меня. И то, как он постоянно меня поддерживает в социальных сетях — я это очень ценю. Ценю наши хорошие отношения, нашу боксерскую спортивную дружбу. Я, естественно, буду болеть за него, желаю ему только победы, желаю ему только хорошего настроения и всего самого доброго», — отметил Хижняк.