Александр ХИЖНЯК: «Буду болеть за Усика»

Украинский боксер поделился ожиданиями от боя украинца с Энтони Джошуа

  • 21.09.2021 18:57
  • 631 просмотр
  • 1 комментарий
Александр ХИЖНЯК: «Буду болеть за Усика»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира среди любителей Александр Хижняк поделился мнением об украинце Александре Усике и британце Энтони Джошуа.

«Исходя из того, что они — олимпийские чемпионы я, как человек, прошедший опыт олимпийского турнира, могу сказать, что это очень опытные и, безусловно, сильные, мастеровитые боксеры.

Они уже прошли огромный путь как в любительском, так и в профессиональном боксе. Про Джошуа не могу сказать ничего определенного, так как не знаю его лично. Могу только отметить, что это действительно очень профессиональный боксер. Больше хочу сказать про Александра — человека, спортсмена и профессионала, за которого болеем я и вся моя семья.

Очень ценю то, что после того, как я завершил свое выступление на Олимпийских играх, Александр позвонил мне лично и поддержал. Сказал, что болеет за меня. И то, как он постоянно меня поддерживает в социальных сетях — я это очень ценю. Ценю наши хорошие отношения, нашу боксерскую спортивную дружбу. Я, естественно, буду болеть за него, желаю ему только победы, желаю ему только хорошего настроения и всего самого доброго», — отметил Хижняк.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 21.09.2021 20:08
    0
    Интересная новость в разделе "футбол". Джошуа будет играть в футбол, а Усик будет удирать на велосипеде.
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