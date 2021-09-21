Еще один претендент. Тренер сборной Бельгии может возглавить Барселону

На пост главного тренера «Барселоны» появился еще один кандидат. Руководство каталонского клуба обратило свое внимание на главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

В «Барселоне» считают, что Мартинес хорошо подходит под игровую философию «Барселоны». Ранее на клубном уровне он работал с «Уиганом» и «Эвертоном».

Ранее сообщалось о том, что главным претендентом на пост главного тренера «Барселоны» является Андреа Пирло. Нынешний наставник «Барселоны» Рональд Куман в ближайшее время может быть уволен.