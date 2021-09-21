Еще один претендент. Тренер сборной Бельгии может возглавить Барселону

Руководство каталонцев обратило свое внимание на Роберто Мартинеса

  • 21.09.2021 19:07
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  • 1 комментарий
Еще один претендент. Тренер сборной Бельгии может возглавить Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

На пост главного тренера «Барселоны» появился еще один кандидат. Руководство каталонского клуба обратило свое внимание на главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

В «Барселоне» считают, что Мартинес хорошо подходит под игровую философию «Барселоны». Ранее на клубном уровне он работал с «Уиганом» и «Эвертоном».

Ранее сообщалось о том, что главным претендентом на пост главного тренера «Барселоны» является Андреа Пирло. Нынешний наставник «Барселоны» Рональд Куман в ближайшее время может быть уволен.

Источник — Goal.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 21.09.2021 19:22
    0
    Информация из надёжных источников- Шевченко возглавит Барселону
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