Рух отказался подписывать защитника из Бразилии

23-летнего Роберто Розы не будет в команде из Львова

  • 21.09.2021 17:53
  • 601 просмотр
  • 3 комментария
Рух отказался подписывать защитника из Бразилии
© Instagram. Роберто Роза

23-летний бразильский центральный защитник Роберто Роза, который не так давно покинул «Интернасьонал» и стал свободным агентом, не продолжит карьеру в Украине.

Сообщалось, что Роза пребывает на просмотре в «Рухе», однако львовский клуб решил отказаться от подписания этого легионера, так как тот не сумел впечатлить тренерский штаб.

Отметим, что на счету Роберто Розы 5 матчей за «Интернасьонал» в бразильской Серии А, однако все они датированы 2019 годом. В последнее время защитник не мог выиграть конкуренцию за право играть в первой команде, из-за чего клуб был не прочь досрочного расторжения контракта с футболистом.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    movkli
    movkli, 21.09.2021 18:51
    0
    б*я, а человек всю жизнь мечтал играть за Рух
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    johndow
    online
    johndow, 21.09.2021 18:05
    0
    Сильный, наверное, игрок, что даже Рух отказался)
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    Trollface
    Trollface, 21.09.2021 18:01
    0
    Розу можно было и подписать. Для красоты.
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