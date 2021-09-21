Рух отказался подписывать защитника из Бразилии

23-летний бразильский центральный защитник Роберто Роза, который не так давно покинул «Интернасьонал» и стал свободным агентом, не продолжит карьеру в Украине.

Сообщалось, что Роза пребывает на просмотре в «Рухе», однако львовский клуб решил отказаться от подписания этого легионера, так как тот не сумел впечатлить тренерский штаб.

Отметим, что на счету Роберто Розы 5 матчей за «Интернасьонал» в бразильской Серии А, однако все они датированы 2019 годом. В последнее время защитник не мог выиграть конкуренцию за право играть в первой команде, из-за чего клуб был не прочь досрочного расторжения контракта с футболистом.