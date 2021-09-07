Рух воспользовался проблемами Интернасьонала при подписании Роберто Розы

Бразильский клуб ныне стремится оптимизировать затраты

  • 07.09.2021 15:33
  • 1505 просмотров
  • 4 комментария
Рух воспользовался проблемами Интернасьонала при подписании Роберто Розы
© Instagram. Роберто Роза

Центральный защитник Роберто Роза, являющийся воспитанником академии бразильского «Интернасьонала», в ближайшее время подпишет контракт со львовским «Рухом».

По нашей информации, сделка действительно состоится на правах свободного агента, несмотря на то, что у 23-летнего игрока был действующий контракт с «Интернасьоналом». Поспособствовали трансферу экономические проблемы «колорадос», вследствие которых руководство принялось изучать варианты уменьшения зарплатной ведомости.

Роберто Роза попал в число игроков, от услуг которых «Интернасьонал» был готов отказаться без отступных, но при трансфере в «Рух» бразильский клуб сохранит за собой 50% экономических прав на защитника.

Отметим, что на счету Роберто Розы 5 матчей за «Интернасьонал» в бразильской Серии А, однако все они датированы 2019 годом. В последнее время защитник не мог выиграть конкуренцию за право играть в первой команде.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Купцов
    Александр Купцов, 07.09.2021 15:49
    -2
    Ну что за глупые вопросы, ребят..Ну Спорт юа знает что пишет!! Че вы прицепились...Было дело, играл...но из-за слабого чемпа перешел в УПЛ..
    Ссылка
    Yurko
    Yurko, 07.09.2021 15:48
    -2
    nordi, 07.09.2021 15:39
    Відзначимо, що на рахунку Роберто Рози 5 матчів за «Рух» в бразильській Серії А, однак всі вони датовані 2019 роком.
    Рух грав в бразильській серії А?
    Ну да.
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 07.09.2021 15:39
    -3
    Відзначимо, що на рахунку Роберто Рози 5 матчів за «Рух» в бразильській Серії А, однак всі вони датовані 2019 роком.
    Рух грав в бразильській серії А?
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 07.09.2021 15:37
    -4
    "Отметим, что на счету Роберто Розы 5 матчей за «Рух» в бразильской Серии А."
    --
    Я что-то пропустил? Когда это «Рух» играл в бразильской Серии А"?
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