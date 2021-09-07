Рух воспользовался проблемами Интернасьонала при подписании Роберто Розы

Центральный защитник Роберто Роза, являющийся воспитанником академии бразильского «Интернасьонала», в ближайшее время подпишет контракт со львовским «Рухом».

По нашей информации, сделка действительно состоится на правах свободного агента, несмотря на то, что у 23-летнего игрока был действующий контракт с «Интернасьоналом». Поспособствовали трансферу экономические проблемы «колорадос», вследствие которых руководство принялось изучать варианты уменьшения зарплатной ведомости.

Роберто Роза попал в число игроков, от услуг которых «Интернасьонал» был готов отказаться без отступных, но при трансфере в «Рух» бразильский клуб сохранит за собой 50% экономических прав на защитника.

Отметим, что на счету Роберто Розы 5 матчей за «Интернасьонал» в бразильской Серии А, однако все они датированы 2019 годом. В последнее время защитник не мог выиграть конкуренцию за право играть в первой команде.