Источник: Рух планирует подписать бывшего футболиста Интернасьоналя

Центральный защитник «Интернасьоналя» Роберто Роза близок к переходу в львовский «Рух».
23-летний игрок недавно расторг договор с «Интернасьоналем», но бразильский клуб сохраняет часть прав и получит 50 процентов от суммы будущей перепродажи футболиста.
В прошлом году играл защитник в аренде в «Паране» в бразильской Серии Б. Получил травму колена, он вернулся в «Интернасьональ» для прохождения восстановления.
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Источник — Globo
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