Источник: Рух планирует подписать бывшего футболиста Интернасьоналя

Центральный защитник «Интернасьоналя» Роберто Роза близок к переходу в львовский «Рух».

23-летний игрок недавно расторг договор с «Интернасьоналем», но бразильский клуб сохраняет часть прав и получит 50 процентов от суммы будущей перепродажи футболиста.

В прошлом году играл защитник в аренде в «Паране» в бразильской Серии Б. Получил травму колена, он вернулся в «Интернасьональ» для прохождения восстановления.