ФОТО. Левандовски получил Золотую бутсу

Польскому форварду «Баварии» Роберту Левандовски вручили «Золотую бутсу», которую он завоевал по итогам сезона 2020/2021:
Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» впервые в карьере. В прошлом сезоне на его счету 41 гол в 29 матчах Бундеслиги. Год назад обладателем приза стал Чиро Иммобиле из «Лацио».
Ранее сообщалось о том, что Левандовски может перейти в «Ливерпуль».
Источник — Instagram
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