ФОТО. Левандовски получил Золотую бутсу

Польскому форварду «Баварии» Роберту Левандовски вручили «Золотую бутсу», которую он завоевал по итогам сезона 2020/2021:

Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» впервые в карьере. В прошлом сезоне на его счету 41 гол в 29 матчах Бундеслиги. Год назад обладателем приза стал Чиро Иммобиле из «Лацио».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски может перейти в «Ливерпуль».