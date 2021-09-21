ФОТО. Левандовски получил Золотую бутсу

Форварду «Баварии» вручили долгожданную награду

  • 21.09.2021 18:01
  • 1119 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Левандовски получил Золотую бутсу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Польскому форварду «Баварии» Роберту Левандовски вручили «Золотую бутсу», которую он завоевал по итогам сезона 2020/2021:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FC Bayern (@fcbayern)

Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» впервые в карьере. В прошлом сезоне на его счету 41 гол в 29 матчах Бундеслиги. Год назад обладателем приза стал Чиро Иммобиле из «Лацио».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски может перейти в «Ливерпуль».

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 21.09.2021 18:04
    0
    Заслужено. Нап з великої букви.
    Ссылка
    2966
    2966, 21.09.2021 18:04
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности