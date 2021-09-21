Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Пока что мы не являемся командой с большой буквы»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины против «Динамо» Киев (22 сентября):

– Мистер, сколько поединков с участием «Динамо» вы посмотрели? Есть ли у этой команды слабые стороны?

– Я посмотрел несколько матчей. «Динамо» – хорошо организованная, сильная команда, выигравшая чемпионат прошлого сезона и три последних Суперкубка. Но я также думаю, что и моя команда сильная. Нам нужно стать командой с большой буквы, потому что пока мы ей не являемся. Однако у наших игроков есть хорошие качества, в том числе моральные. Мы – «Шахтер», поэтому должны быстрее становиться командой с большой буквы.

– «Динамо» и «Шахтер» конкурируют уже много лет. Прониклись ли вы лично этой конкуренцией?

– В футболе есть разные циклы. Были моменты, когда «Шахтер» был гораздо сильнее, чем «Динамо». В другие отрезки «Динамо» было сильнее «Шахтера». В прошлом сезоне разница между «Динамо» и «Шахтером» составила 11 очков. Мы должны уменьшать это расстояние, и побыстрее. Эта дистанция особенно показывает сильных футболистов «Динамо», которые более готовы, – Миколенко, Забарный, Шапаренко, Цыганков… Но я думаю так: когда в «Шахтере» все молодые футболисты станут сильнее, в тот момент мы сможем поменять иерархию, которая была в прошлом сезоне. Я стараюсь работать над этим.

– Впервые Суперкубок играют не в начале сезона, а когда матчи уже идут. Для «Шахтера» то, что сейчас появился дополнительный матч с сильным соперником в разгар чемпионата и Лиги чемпионов, это плюс или дополнительная нагрузка и усталость?

– Мы не решали, менять ли дату проведения матча за Суперкубок, а просто сказали: хорошо, принято. Играть до начала сезона, в самом его начале или через два месяца – это ничего не меняет. Суперкубок – единственный матч. В противостоянии такого типа нужно просто играть, чтобы победить, а не думать, когда мы хотели бы его провести.

– Многие тренеры считают, что бессмысленно готовиться к серии пенальти. Вы солидарны с ними? Или у вас есть план, если будет ничья и все решат 11-метровые?

– У нас есть футболисты, которые могут бить пенальти. Проблема в том, что сделать это сегодня на базе и завтра на «Олимпийском» – большая разница. Протестировать здесь ментальную атмосферу, такую, как будет завтра, мы не можем.