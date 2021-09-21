Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Пока что мы не являемся командой с большой буквы»

Наставник «Шахтера» - о матче против «Динамо»

  • 21.09.2021 17:47
  • 1191 просмотр
  • 7 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Пока что мы не являемся командой с большой буквы»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины против «Динамо» Киев (22 сентября):

– Мистер, сколько поединков с участием «Динамо» вы посмотрели? Есть ли у этой команды слабые стороны?
– Я посмотрел несколько матчей. «Динамо» – хорошо организованная, сильная команда, выигравшая чемпионат прошлого сезона и три последних Суперкубка. Но я также думаю, что и моя команда сильная. Нам нужно стать командой с большой буквы, потому что пока мы ей не являемся. Однако у наших игроков есть хорошие качества, в том числе моральные. Мы – «Шахтер», поэтому должны быстрее становиться командой с большой буквы.

– «Динамо» и «Шахтер» конкурируют уже много лет. Прониклись ли вы лично этой конкуренцией?
– В футболе есть разные циклы. Были моменты, когда «Шахтер» был гораздо сильнее, чем «Динамо». В другие отрезки «Динамо» было сильнее «Шахтера». В прошлом сезоне разница между «Динамо» и «Шахтером» составила 11 очков. Мы должны уменьшать это расстояние, и побыстрее. Эта дистанция особенно показывает сильных футболистов «Динамо», которые более готовы, – Миколенко, Забарный, Шапаренко, Цыганков… Но я думаю так: когда в «Шахтере» все молодые футболисты станут сильнее, в тот момент мы сможем поменять иерархию, которая была в прошлом сезоне. Я стараюсь работать над этим.

– Впервые Суперкубок играют не в начале сезона, а когда матчи уже идут. Для «Шахтера» то, что сейчас появился дополнительный матч с сильным соперником в разгар чемпионата и Лиги чемпионов, это плюс или дополнительная нагрузка и усталость?
– Мы не решали, менять ли дату проведения матча за Суперкубок, а просто сказали: хорошо, принято. Играть до начала сезона, в самом его начале или через два месяца – это ничего не меняет. Суперкубок – единственный матч. В противостоянии такого типа нужно просто играть, чтобы победить, а не думать, когда мы хотели бы его провести.

– Многие тренеры считают, что бессмысленно готовиться к серии пенальти. Вы солидарны с ними? Или у вас есть план, если будет ничья и все решат 11-метровые?
– У нас есть футболисты, которые могут бить пенальти. Проблема в том, что сделать это сегодня на базе и завтра на «Олимпийском» – большая разница. Протестировать здесь ментальную атмосферу, такую, как будет завтра, мы не можем.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Expert
    online
    Expert, 21.09.2021 18:46
    0
    Юра Шопов, 21.09.2021 18:40
    Скорей будет погром твоей дырявой бошки, если не заткнешься
    Юрик,ты главное не плач
    Ссылка
    Юра Шопов
    Юра Шопов, 21.09.2021 18:40
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Expert, 21.09.2021 17:56
    хитрит))завтра будет погром дыркачей
    Скорей будет погром твоей дырявой бошки, если не заткнешься
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 21.09.2021 18:38
    -2
    Сейчас Динамо сильнее Шахтёра думаю завтра Динамо заберёт кубок
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.09.2021 18:09
    -3
    Expert, 21.09.2021 17:56
    хитрит))завтра будет погром дыркачей
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 21.09.2021 18:05
    0
    Дзерби скромняга, Шахтёр безусловно команда с очень большой буквы Г
    Ссылка
    mist76
    mist76, 21.09.2021 18:01
    0
    Слишком много слов и мало дела
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 21.09.2021 17:56
    -3
    хитрит))завтра будет погром дыркачей
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