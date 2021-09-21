Месси пропустит следующий матч ПСЖ

Точные сроки восстановления пока не известны

  • 21.09.2021 17:06
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Месси пропустит следующий матч ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ официально подтвердил, что Лионель Месси получил ушиб ноги во время матча Лиги 1 против «Лиона» (победа 2:1).

Месси точно пропустит предстоящий матч седьмого тура Лиги 1 против «Меца» (22 сентября). Точные сроки его восстановления станут известны после следующего медобследования.

Напомним, в матче с «Лионом» Месси был заменен, после чего отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино.

Источник — ФК ПСЖ

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