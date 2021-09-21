Месси пропустит следующий матч ПСЖ

ПСЖ официально подтвердил, что Лионель Месси получил ушиб ноги во время матча Лиги 1 против «Лиона» (победа 2:1).

Месси точно пропустит предстоящий матч седьмого тура Лиги 1 против «Меца» (22 сентября). Точные сроки его восстановления станут известны после следующего медобследования.

Напомним, в матче с «Лионом» Месси был заменен, после чего отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино.