Месси пропустит следующий матч ПСЖ

ПСЖ официально подтвердил, что Лионель Месси получил ушиб ноги во время матча Лиги 1 против «Лиона» (победа 2:1).
Месси точно пропустит предстоящий матч седьмого тура Лиги 1 против «Меца» (22 сентября). Точные сроки его восстановления станут известны после следующего медобследования.
Напомним, в матче с «Лионом» Месси был заменен, после чего отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино.
Источник — ФК ПСЖ
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