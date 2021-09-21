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Волынь – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Команды сыграют в 1/16 финала Кубка Украины

  • 21.09.2021 16:00
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Волынь – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
© ФК Волынь

Одним из наиболее интересных противостояний 1/16 финала Кубка Украины будет матч между «Волынью» и «Мариуполем». Да, сейчас эти команды представляют разные дивизионы, однако слабая форма «Мариуполя» в последнее время и фактор домашнего поля для «Волыни» в значительной степени подравнивают шансы команд.

«Волынь»

В последние годы «Волынь» постоянно ходила в претендентах на возвращение в УПЛ, но вновь подняться в высший дивизион клуб из Луцка так и не сумел. Летом у «Волыни» заметно сократился бюджет, что не могло не сказаться на подборе исполнителей – теперь делается ставка на талантливую, но совсем необстрелянную молодежь. На результатах команды Альберта Шахова это не могло не сказаться – «Волынь» откатилась к статусу крепкого середняка, и среди реальных претендентов на повышение в классе сейчас не числится.

В Кубке Украины для того, чтобы оказаться в 1/16 финала, «Волыни» пришлось пройти сразу двух соперников. И путь этот для команды Шахова был очень непростым. Сначала лишь в серии пенальти была пройдена винницкая «Нива», а затем в зрелищном и драматичном западноукраинском дерби в овертайме были обыграны львовские «Карпаты» - 3:2.

Накануне противостояния с «Мариуполем» в Кубке Украины «Волынь» в девятом тура Первой лиги дома минимально обыграла одного из аутсайдеров, «ВПК-Агро», и немного улучшила свое турнирное положение. Единственный гол в той встрече на счету Богдана Кобзаря.

«Мариуполь»

В отличие от «Волынь», «Мариуполю» для участия в 1/16 финала Кубка Украины никакого длинного и тяжелого пути проделывать не довелось – как представитель УПЛ, команда Остапа Маркевича стартует именно с этой стадии.

Старт нынешнего сезона для азовцев получился откровенно неудачным – лишь 4 набранных очка в 8 турах. «Мариуполь» сейчас идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, и задача сохранения прописки в элитном дивизионе уж точно более важная, чем проход по сетке Кубка Украины.

Накануне матча с «Волынью» «Мариуполь» в восьмом утре УПЛ в формально домашнем матче в Коваливке был разгромлен «Шахтером» - 0:5. В силу всем понятных причин анализировать тот матч со спортивной точки зрения – сомнительное занятие. Но, так или иначе, 15 игроков накануне игры с «Волынью» отдых, пусть и вынужденный, получили. И с точки зрения оценки шансов команды Маркевича-младшего в предстоящем поединке это положительный фактор.

Прогноз на противостояние

В своем оптимальном составе «Мариуполь», несмотря на все проблемы, является командой намного выше уровнем, чем «Волынь». И даже в выездном матче подопечные Остапа Маркевича свое превосходство должны подтверждать. Наша ставка – победа «Мариуполя» в основное время, коэффициент 1,59.

22 сентября, среда

«Волынь» – «Мариуполь»
Луцк. Стадион «Авангард». 17:00
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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