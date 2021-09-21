Дарио СРНА: «Познакомился с Ахметовым и сразу попросил контракт на 10 лет»

Легенда донецкого клуба рассказал о взаимоотношениях с президентом

  • 21.09.2021 15:00
  • 1040 просмотров
  • 5 комментариев
Дарио СРНА: «Познакомился с Ахметовым и сразу попросил контракт на 10 лет»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Известный в прошлом игрок, директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна поздравил президента клуба Рината Ахметова с Днем рождения, а также рассказал историю знакомства.

«У нашего президента в этом году два юбилея – 55 лет и 25 лет как он президент «Шахтера». Сначала хочу его поздравить с днем рождения! Желаю здоровья, счастья, любви. Вместе с ним, я уверен, мы добьемся много спортивных успехов – это его радует больше всего. Он любит «Шахтер», любит Донбасс, Донецк, Украину. Я со своей стороны ему обещаю, что мы вместе со всеми остальными будем делать все, чтобы он был счастлив, чтобы смотрел хороший, атакующий «Шахтер», который он любит. С другой стороны, у него другой юбилей – 25 лет президентства. Я знаю, что очень много президентов других клубов ему завидуют, все хотят быть как он, но ни у кого не получается.

Я приехал в «Шахтер» в 2003 году, познакомился с ним и через 10 минут попросил контракт на 10 лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что он просто влюблен в футбол, влюблен в «Шахтер», любит делать качественную, хорошую, атакующую команду. Поэтому от всех болельщиков, от меня, от всей команды спасибо ему за 25 прекрасных лет! Спасибо, что переживает и помогает каждую минуту, каждую секунду. Мы будем стараться радовать его нашими играми, нашими забитыми голами, нашими результатами. Еще раз, Ринат Леонидович, с днем рождения, спасибо Вам за все, желаю Вам всего-всего хорошего!», - сказал Срна.

Смотрите также: ВИДЕО. Легенды Шахтера поздравили Рината Ахметова с 55-летием.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 21.09.2021 15:42
    0
    Ёкарный Бабай, 21.09.2021 15:37
    Ему хоть деньги платят. На сайте вон сутками сидит бесплатный запорожский Примабезфильтрус, и при этом в нищете "благодаря" Ахметову. Не называйте его татарином, у него отец шахтер

    То Вахтёр Иванов он в 81 в Душанбе склад охранял где чехлы от танков хранились
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 21.09.2021 15:37
    0
    Funny____Cat, 21.09.2021 15:09

    Допинговый подхалим знатно веселит, ну хотя под него целую должность создали , ещё бы барина не лобызать
    Ему хоть деньги платят. На сайте вон сутками сидит бесплатный запорожский Примабезфильтрус, и при этом в нищете "благодаря" Ахметову. Не называйте его татарином, у него отец шахтер
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 21.09.2021 15:13
    +1
    Добре підлизує рижому вбивці. Як інакше: функціонер з нього ніякий, треба ж якось втриматися на посаді.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 21.09.2021 15:09
    +2

    Допинговый подхалим знатно веселит, ну хотя под него целую должность создали , ещё бы барина не лобызать
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.09.2021 15:03
    -6
    Ещё бы, Ринат Леонидович человек слово.
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