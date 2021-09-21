ВИДЕО. Как новичок Металлиста забивал в АПЛ

Бывший футболист «Кардиффа» отметился забитым мячом в ворота «Фулхэма»

  • 21.09.2021 14:25
  • 811 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как новичок Металлиста забивал в АПЛ
© Instagram. Кадим Харрис

28-летний английский новичок «Металлиста» Кадим Харрис, который ранее защищал цвета «Кардиффа», успел отметиться забитым голом в АПЛ.

Харрис отличился в матче «Кардифф» — «Фулхэм» в сезоне 2018/2019. Кадим вышел на замену на 82-й минуте, а на 87-й установил окончательный счет матча — 4:2 в пользу своей команды.

Всего Харрис провел 13 поединков в АПЛ.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 21.09.2021 15:30
    +1
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