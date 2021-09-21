Болельщики будут или нет? Началась продажа билетов на матч Динамо – Шахтер

Официальный сайт киевского «Динамо» анонсировал начало продажи билетов на матч 10-го тура УПЛ против «Шахтера».
Стоимость билетов стартует от 50 гривен.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может лишиться зрительской поддержки в этом матче из-за инцидента с избиением болельщиков фанатами во время встречи 8-го тура УПЛ «Динамо» — «Александрия».
Встреча «Динамо» – «Шахтера» состоится на НСК «Олимпийский» в воскресенье, 3 октября. Начало - в 19:30.
Источник — ФК Динамо Киев
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