ХАРРИС: «Надеюсь, мой опыт поможет Металлисту решить поставленные задачи»

Новичок «Металлиста» – о своем трансфере

  • 21.09.2021 11:59
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ХАРРИС: «Надеюсь, мой опыт поможет Металлисту решить поставленные задачи»
© Футбол 1/2/3. Кадим Харрис

Английский полузащитник Кадим Харрис прокомментировал подписание контракта с харьковским «Металлистом».

«Металлист» - это великий клуб. У него собственный путь. У команды на прицеле еврокубки. Я хочу быть частью этого проекта. У меня такое же виденье футбола, как и у клуба. «Металлист» заслуживает быть в УПЛ. Надеюсь, мой опыт поможет команде решить поставленные задачи. Мне понравилась страна, клуб, тренерский штаб, игроки. Я тут несколько дней и пока в восторге», - сказал Харрис.

Источник — Футбол 1/2/3

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