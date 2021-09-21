ХАРРИС: «Надеюсь, мой опыт поможет Металлисту решить поставленные задачи»

Английский полузащитник Кадим Харрис прокомментировал подписание контракта с харьковским «Металлистом».
«Металлист» - это великий клуб. У него собственный путь. У команды на прицеле еврокубки. Я хочу быть частью этого проекта. У меня такое же виденье футбола, как и у клуба. «Металлист» заслуживает быть в УПЛ. Надеюсь, мой опыт поможет команде решить поставленные задачи. Мне понравилась страна, клуб, тренерский штаб, игроки. Я тут несколько дней и пока в восторге», - сказал Харрис.
Источник — Футбол 1/2/3
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