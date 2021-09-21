Прикарпатье за ничью с Кривбассом получило премиальные, как за победу

Клубное руководство простимулировало футболистов на новые свершения

  • 21.09.2021 11:39
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Прикарпатье за ничью с Кривбассом получило премиальные, как за победу
© ФК Прикарпатье

В девятом туре в Первой лиге «Прикарпатье» разошлось миром с одним из лидеров - «Кривбассом» - 1:1.

Действия ивано-франковских футболистов произвели впечатление на присутствовавших на матче учредителей ФК и они решили премировать команду за ничью, как за победу.

Mожно не сомневаться, что это послужит дополнительным стимулом для прикарпатцев успешно сыграть и в кубковом противостоянии с «Черноморцем», которое состоится 23 сентября.

Напомним, что после девяти туров «Прикарпатье» набрало 11 очков и занимает 12 место.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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