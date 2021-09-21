Рух передумал подписывать бразильского легионера

«Рух» не станет подписывать бразильского защитника Роберто Розу. Как сообщает источник, 23-летний футболист не впечатлил тренерский штаб «Руха» и от его услуг решили отказаться.

Роза в свое время провел несколько матчей за «Интернасьонал», а во Львов приехал в статусе свободного агента. Поэтому для него трансферное окно не было закрыто.

В текущем сезоне чемпионата Украины львовская команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что «Рух» остался без главного тренера на матч Кубка Украины.