Рух передумал подписывать бразильского легионера

«Рух» не станет подписывать бразильского защитника Роберто Розу. Как сообщает источник, 23-летний футболист не впечатлил тренерский штаб «Руха» и от его услуг решили отказаться.
Роза в свое время провел несколько матчей за «Интернасьонал», а во Львов приехал в статусе свободного агента. Поэтому для него трансферное окно не было закрыто.
В текущем сезоне чемпионата Украины львовская команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.
Ранее сообщалось, что «Рух» остался без главного тренера на матч Кубка Украины.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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