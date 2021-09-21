Руслан ФОМИН: «Постараемся навязать борьбу Десне»

Нападающий харьковского «Металлиста» Руслан Фомин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Украины против черниговской «Десны».
«Понимаем уровень соперника. Всех футболистов знаем. Будет интересно проверить свои силы на фоне такого соперника. Все-таки мы ниже рангом - в Первой лиге. Они в высшей лиге и довольно хорошо идут в турнирной таблице. Мы играем дома при наших болельщиках. Постараемся навязать борьбу», - сказал Фомин.
Матч «Металлист» – «Десна» состоится во вторник, 21 сентября. Начало в 19:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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