Руслан ФОМИН: «Постараемся навязать борьбу Десне»

Форвард «Металлиста» – о предстоящем матче

  • 21.09.2021 11:00
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Руслан ФОМИН: «Постараемся навязать борьбу Десне»
© ФК Металлист. Руслан Фомин

Нападающий харьковского «Металлиста» Руслан Фомин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Украины против черниговской «Десны».

«Понимаем уровень соперника. Всех футболистов знаем. Будет интересно проверить свои силы на фоне такого соперника. Все-таки мы ниже рангом - в Первой лиге. Они в высшей лиге и довольно хорошо идут в турнирной таблице. Мы играем дома при наших болельщиках. Постараемся навязать борьбу», - сказал Фомин.

Матч «Металлист» – «Десна» состоится во вторник, 21 сентября. Начало в 19:00.

Источник — Футбол 1/2/3

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