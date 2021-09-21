Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Металлист боролся бы за призовые места в УПЛ»

Форвард «Десны» – о лидере Первой лиги

  • 21.09.2021 10:39
  • 290 просмотров
  • 1 комментарий
Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Металлист боролся бы за призовые места в УПЛ»
© ФК Десна. Денис Безбородько

Нападающий черниговской «Десны» Денис Безбородько поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Украины против харьковского «Металлиста».

«Стадион прекрасный, поле прекрасное. Соперник очень хороший, укомплектованный для высшей лиги. Думаю, эта команда там не затерялась бы, а то и боролась бы за призовые места. Всегда интересно против таких команд играть», - сказал Безбородько.

Матч «Металлист» – «Десна» состоится во вторник, 21 сентября. Начало в 19:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kha_Rus
    online
    Kha_Rus, 21.09.2021 10:58
    +2
    Сегодня будет аншлаг на стадионе, Металлист должен, обязан выиграть.
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