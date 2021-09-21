Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Металлист боролся бы за призовые места в УПЛ»

Нападающий черниговской «Десны» Денис Безбородько поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Украины против харьковского «Металлиста».
«Стадион прекрасный, поле прекрасное. Соперник очень хороший, укомплектованный для высшей лиги. Думаю, эта команда там не затерялась бы, а то и боролась бы за призовые места. Всегда интересно против таких команд играть», - сказал Безбородько.
Матч «Металлист» – «Десна» состоится во вторник, 21 сентября. Начало в 19:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.