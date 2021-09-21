Стефано ПИОЛИ: «Мы готовы были рискнуть и проиграть, стремясь к победе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с туринским «Ювентусом» (1:1) в матче 4-го тура итальянской Серии А.

«Мы приехали за победой. «Ювентус» был лучше в первые 20 минут, был более решителен и сосредоточен, но мы продолжали играть и действовали гораздо лучше ближе к концу матча. Мы имели шансы на победу, так что в целом это хорошая игра.

Возможно, в прошлом сезоне нам требовалась вера не то чтобы в чудо, чтобы выигрывать матчи, но точно вера в некоторую удачу. Теперь мы должны понимать, что находимся на этом уровне и должны бороться за победу до самого конца. Мне понравилась наша смелость, мы готовы были рискнуть и проиграть, стремясь к победе», - сказал Пиоли.