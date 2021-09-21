Стефано ПИОЛИ: «Мы готовы были рискнуть и проиграть, стремясь к победе»

Наставник «Милана» – о ничьей с «Ювентусом»

  • 21.09.2021 08:36
  • 298 просмотров
  • 0 комментариев
Стефано ПИОЛИ: «Мы готовы были рискнуть и проиграть, стремясь к победе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с туринским «Ювентусом» (1:1) в матче 4-го тура итальянской Серии А.

«Мы приехали за победой. «Ювентус» был лучше в первые 20 минут, был более решителен и сосредоточен, но мы продолжали играть и действовали гораздо лучше ближе к концу матча. Мы имели шансы на победу, так что в целом это хорошая игра.

Возможно, в прошлом сезоне нам требовалась вера не то чтобы в чудо, чтобы выигрывать матчи, но точно вера в некоторую удачу. Теперь мы должны понимать, что находимся на этом уровне и должны бороться за победу до самого конца. Мне понравилась наша смелость, мы готовы были рискнуть и проиграть, стремясь к победе», - сказал Пиоли.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — DAZN

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности