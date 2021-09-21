ВАЦКО: «Если арбитр ВАР не назначает такой пенальти, то ему голову оторвут»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Александрией» (1:0) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я считаю, что пенальти был. Если арбитр ВАР не назначает такой пенальти, то ему голову оторвут. Люди с детьми пришли посмотреть футбол.

Тысячу раз подумаешь, идти с ребенком или не идти и 3 тысячи - в какой сектор идти и куда идти», - сказал Вацко.