ВАЦКО: «Если арбитр ВАР не назначает такой пенальти, то ему голову оторвут»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Александрией» (1:0) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.
«Я считаю, что пенальти был. Если арбитр ВАР не назначает такой пенальти, то ему голову оторвут. Люди с детьми пришли посмотреть футбол.
Тысячу раз подумаешь, идти с ребенком или не идти и 3 тысячи - в какой сектор идти и куда идти», - сказал Вацко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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