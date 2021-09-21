Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо ничего не дало создать Бенфике»

Специалист – о ничьей киевлян с португальским клубом

  • 21.09.2021 07:19
  • 823 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо ничего не дало создать Бенфике»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бенфика», который завершился вничью 0:0.

«Мы не фавориты. «Бенфике– реально ничего не дали создать, ещё и могли забить. Достойно сыграли», - сказал Леоненко.

Напомним, что в одной группе с киевским «Динамо» также выступают «Барселона» и «Бавария».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Slunkoo
    Slunkoo, 21.09.2021 07:38
    0
    Pizdos tam daze yaremchuk moh zabivat 2
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