Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо ничего не дало создать Бенфике»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бенфика», который завершился вничью 0:0.

«Мы не фавориты. «Бенфике– реально ничего не дали создать, ещё и могли забить. Достойно сыграли», - сказал Леоненко.

Напомним, что в одной группе с киевским «Динамо» также выступают «Барселона» и «Бавария».