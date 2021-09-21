Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо ничего не дало создать Бенфике»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бенфика», который завершился вничью 0:0.
«Мы не фавориты. «Бенфике– реально ничего не дали создать, ещё и могли забить. Достойно сыграли», - сказал Леоненко.
Напомним, что в одной группе с киевским «Динамо» также выступают «Барселона» и «Бавария».
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Источник — Футбол 1/2/3
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