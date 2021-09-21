Наполи впервые за 3 с половиной года возглавляет Серию А

В поединке 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» в гостях разгромил «Удинезе» со счетом 4:0. Все четыре гола забили разные футболисты.
После этого тура неаполитанский клуб единолично возглавил Серию А. В активе команды 12 очков.
Как сообщает Opta, «Наполи» единолично лидирует в чемпионате Италии впервые с февраля 2018 года.
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Источник — Opta
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