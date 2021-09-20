Четыре мяча. Наполи всухую разбил Удинезе

В поединке 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» в гостях разгромил «Удинезе» со счетом 4:0. Все четыре гола забили разные футболисты.
«Удинезе» — «Наполи» — 0:4
Голы: Осимхен, 24, Ррахмани, 35, Кулибали, 52, Лосано, 84
«Удинезе»: Сильвестри, Молина (Соппи, 86), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Зегелар, 72), Арслан (Самарджич, 72), Перейра (Макенго, 64), Уолас, Пуссетто, Деулофеу (Бету, 64).
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Дзаноли, 86), Фабиан Руис (Унас, 81), Замбо-Ангисса, Элмаз, Инсинье (Зелиньски, 71), Политано (Лосано, 71), Осимхен (Петанья, 81).
Предупреждения: Самир (56), Молина (65), Мариу Руй (82).
Источник — Sport.ua
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