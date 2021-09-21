В поединке 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» в гостях разгромил «Удинезе» со счетом 4:0. Все четыре гола забили разные футболисты.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Наполи).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
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Источник — Sport.ua
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