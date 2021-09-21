Владислав КАБАЕВ: «Читать всю критику неприятно. Мы сами все понимаем»

Полузащитник «Зари» прокомментировал неудачу в Лиге конференций

  • 21.09.2021 03:34
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Владислав КАБАЕВ: «Читать всю критику неприятно. Мы сами все понимаем»
© ФК Заря

Хавбек «Зари» Владислав Кабаев высказался о критике команды за поражение от «Буде-Глимт» (1:3) в Лиге конференций.

«Читая всю критику, которая в последнее время обрушилась на нашу команду, нам неприятно. Мы ведь и сами понимаем, что к чему. И естественно, хотим играть и выигрывать, как это было раньше. Но на данный момент не все получается, поэтому победа над «Черноморцем» для нас очень важна. Надеюсь, она поможет вылезти «Заре» из этой ямы, ведь психологически было тяжеловато. Но ничего, это – футбол, со всеми бывает. В Италии «Ювентус» сейчас тоже находится в зоне вылета, а в прошлом сезоне такое же было с французским ПСЖ.

Ничего критического в этом нет. В чемпионате страны еще ничего не потеряно, так как от третьего места в турнирной таблице нас отделяют всего три очка. Что касается еврокубкового турнира, то мы проиграли лишь первый матч. Конечно же, 1:3 – это чересчур. Но мы будем стараться сделать все возможное, чтобы в Запорожье перевернуть этот результат», - сказал Кабаев. 

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Источник — FanDay

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