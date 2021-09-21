Пацаны недовольны судейством. Вратарь Александрии удивлен пенальти Динамо

Вратарь «Александрии» Олег Билык откровенно признался, что остался недоволен судейством в матче 8-го тура УПЛ с «Динамо» (0:1):

«Пацаны недовольны судейством. Но для этого есть такие товарищи [арбитр], чтобы делать команды чемпионами. По моему мнению, он не имел права ставить на 95-й минуте такое пенальти.

По моему мнению, судья должен быть последователен. Если посмотреть на повторе, то и Гармаш за горло Спинелли брал, за волосы. По моему мнению, это тоже, по меньшей мере, красная карточка. Судья решил по-другому. Пусть разбираются комитеты».

Напомним, в матче «Динамо» – «Александрия» арбитр встречи Дмитрий Кривушкин поставил пенальти в ворота гостей в компенсированное время, что принесло киевлянам победу.

Фол Рыбалки и просмотр VAR

Динамо – Александрия – 1:0. Гол Цыганкова с пенальти