Защитник клуба ПАОК Сидклей, арендованный у киевского «Динамо», в матче Суперлиги Греции против «Астераса» (1:0) нанес сопернику серьезную травму.
На 15-й минуте игры бразилец после подката соперника наступил шипами на ногу оппоненту, и оба игрока потеряли равновесие.
Арбитр не заметил, что Сидклей наступил на ногу сопернику, и зафиксировал нарушение правил именно со стороны игрока «Астераса».
ВИДЕО. Шипами на ногу. Отданный в аренду динамовец нанес травму сопернику
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Источник — Sport.ua
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