Защитник клуба ПАОК Сидклей, арендованный у киевского «Динамо», в матче Суперлиги Греции против «Астераса» (1:0) нанес сопернику серьезную травму.

На 15-й минуте игры бразилец после подката соперника наступил шипами на ногу оппоненту, и оба игрока потеряли равновесие.

Арбитр не заметил, что Сидклей наступил на ногу сопернику, и зафиксировал нарушение правил именно со стороны игрока «Астераса».

ВИДЕО. Шипами на ногу. Отданный в аренду динамовец нанес травму сопернику